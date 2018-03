Tijdelijke parking voor KSK Ronse 07 maart 2018

De doorgang tussen de nieuwe parking van sportcomplex 't Rosco en de voetbalvelden van KSK Ronse is de komende maanden niet toegankelijk door de bouw van het nieuwe zwembad.





Bezoekers van KSK Ronse kunnen zich daarom vanaf nu parkeren op de oude bezoekersparking achter de staantribune om zo de kleedkamers te bereiken. De ingang van die parking bevindt zich tussen de huisnummers 215 en 217 in de Leuzesesteenweg. De sporthal, het speelpleintje, het omnisportveldje, de petanquevelden en de Finse piste blijven wel bereikbaar via de gewone parking. (LDO)