Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Broeke door wegenwerken 22 mei 2018

02u25 0

Vanaf vandaag start de tweede fase van de wegenwerken aan Broeke in Ronse.





In de zone tussen de Kruisstraat en de Jacob van Arteveldestraat worden deze maand nutsleidingen aangelegd. Daarom zal er tot en met 22 juni eenrichtingsverkeer gelden in Broeke.





Alleen het verkeer dat van de Kruisstraat naar de Glorieuxlaan wil rijden, zal er kunnen passeren. Wie de andere richting uit moet, zal moeten omrijden via de Wolvestraat, Hogerlucht en de Ommegangstraat. Het vrachtverkeer zal dan weer via de N48 en de N8 moeten omrijden via Brakel en Oudenaarde. (LDO)