Theater VTV speelt ‘Rostekop’ Lieke D'hondt

05 november 2018

Theater VTV uit Ronse speelt in de maand november de voorstelling Rostekop. Regisseur Donaat Deriemaeker ging aan de slag met de teksten van de ondertussen overleden theatermaker Wim De Wulf en maakte zo een ontroerende voorstelling. Het stuk draait om Rostekop, een jongen die het leven niet cadeau krijgt en geregeld wegdroomt in zijn fantasiewereld.

Theater VTV speelt Rostekop in de Volksbond in de Zonnestraat in Ronse op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 november, telkens om 20 uur. Tickets kosten 12 euro voor volwassenen en 8 euro voor jongeren onder 18 jaar. Ze zijn verkrijgbaar via www.theatervtv.be.