Tentoonstelling 'Love for art, art for love' 19 januari 2018

'Love for art, art for love' is een kunsttentoonstelling van vijf lokale kunstenaarsvrienden waarin schilderkunst, fotografie en beeldhouwkunst aan bod komen. Met de tentoonstelling willen de kunstenaars laten zien dat ook amateurkunstenaars hun hobby met veel enthousiasme, kunde, passie en expressie beleven.





De tentoonstelling is gratis te bewonderen op vrijdag 9 februari vanaf 19 uur en op zaterdag 10 en zondag 11 februari tussen 14 uur en 18 uur in CC De Ververij (Brouwerij De Keyser), Priesterstraat 13 in Ronse. (LDO)