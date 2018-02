Tentoonstelling 'Gansanders' in De Ververij 15 februari 2018

Rasa vzw organiseert nog tot zondag 25 februari de tentoonstelling 'Gansanders' in CC De Ververij. Het kunstkabinet richt zich vooral op kinderen en brengt acht werken van vernieuwende jeugdillustratoren samen. De werken hebben allemaal een dier in de hoofdrol. De kinderen mogen actief spelen met een groot ganzenbord en onderzoeken zo de symboliek van de dieren in de werken. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in CC De Ververij, Wolvestraat 37 op woensdag, zaterdag en zondag telkens van 14 tot 18 uur.





