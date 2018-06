Te snel op Leuzesesteenweg: 15 dagen rijverbod 20 juni 2018

02u36 1

De 48-jarige J.P. uit Ronse moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met 85 kilometer per uur geflitst werd op de Leuzesesteenweg ter hoogte van sporthal 't Rosco in Ronse, waar maar 50 is toegelaten. "Ik had helemaal niet door dat ik me daar nog in de bebouwde kom bevond", vertelde de man.





Hij kreeg een geldboete van 240 euro en 15 dagen rijverbod opgelegd. (TVR)