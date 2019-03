Syrisch rijbewijs niet geldig in België: bestuurder moet auto maand aan de kant laten staan Lieke D'hondt

27 maart 2019

17u30 0 Ronse Een 33-jarige Ronsenaar die in Lierde door de politie werd gecontroleerd, heeft in de politierechtbank mogen uitleggen hoe het komt dat hij geen geldig rijbewijs heeft. De man reed rond met een Syrisch rijbewijs en dat mag niet.

Hoewel de 33-jarige man in Ronse woont, beschikte hij in januari 2018 nog niet over een Belgisch of Europees rijbewijs. Met enkel een Syrisch rijbewijs op zak, was de man in overtreding met de verkeerswet. “Maar ik had me nochtans geïnformeerd bij de gemeente en daar hebben ze mij verteld dat het rijbewijs wel geldig was”, probeerde de man uit te leggen aan de politierechter. Omdat dat niet het geval is, veroordeelt de rechter de bestuurder tot een boete van 800 euro en een rijverbod van één maand.