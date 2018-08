Subsidie voor Offerfeest veroorzaakt discussie N-VA VINDT PREMIE DISCRIMINATIE TEGENOVER MOSLIMS DIE GEEN SCHAAP SLACHTEN LIEKE D'HONDT

23 augustus 2018

02u45 0 Ronse De beslissing van het schepencollege om twintig euro subsidie te geven aan islamitische gezinnen die tijdens het Offerfeest een schaap lieten slachten in een erkend slachthuis, veroorzaakt ophef in Ronse. Coalitiepartner N-VA is het niet eens met de beslissing van CD&V en Open Vld.

Het schepencollege van Ronse besliste op 13 augustus om moslims die een schaap laten slachten in een erkend slachthuis twintig euro subsidie te geven. Hoewel de beslissing unaniem gebeurde, distantieert N-VA zich nu van de subsidie omdat schepen Brigitte Vanhoutte en OCMW-voorzitter Wim Vandevelde verontschuldigd waren tijdens de bewuste zitting. "Normaal is het de afspraak dat we agendapunten waar een debat over gevoerd kan worden, uitstellen tot alle partijen vertegenwoordigd zijn. Ik begrijp wel dat de coalitiepartners wat dit punt betreft een krappe timing hadden, maar een telefoontje had veel misverstanden kunnen voorkomen", reageert Vandevelde.





Iedereen gelijk behandelen

De stad riep de subsidie in het leven omdat het dit jaar geen tijdelijke slachtvloer in Ronse organiseerde. "Normaal werken we daarvoor samen met het slachthuis, maar dat was dit jaar niet bereid om mee te werken omdat er nieuwe technische regels zijn", legt burgemeester Luc Dupont (CD&V) uit. "Het slachthuis moest onder andere investeren in een toestel om de dieren te fixeren. Een dure investering, vooral omdat in 2019 nergens meer onverdoofd geslacht mag worden."





Om tegemoet te komen aan de moslims die wel nog een schaap wilden laten slachten in een erkend slachthuis, bijvoorbeeld in Aat, besloot het schepencollege dus een subsidie van twintig euro per gezin te geven. "Aangezien we dit jaar minder kosten hebben aan het Offerfeest omdat we geen tijdelijke slachtvloer organiseren, zijn we ingegaan op de vraag om financieel tegemoet te komen. Je kan het vergelijken met de bijdragen aan de kerkfabriek of de vrijzinnige gemeenschap. We willen iedere levensbeschouwing in Ronse op dezelfde manier behandelen."





"Discriminatie"

De burgemeester vindt het dan ook jammer dat N-VA openlijk afstand neemt van de beslissing. "Ik betreur dat N-VA zich openlijk distantieert van een beslissing die het schepencollege unaniem heeft genomen. We zullen de discussie intern uitpraten." Voor N-VA is de subsidie een brug te ver omdat er volgens hen geen premie nodig is om duidelijk te maken dat een schaap enkel op een wettelijke manier mag geslacht worden. De partij is bang dat de maatregel een precedent creëert en vindt bovendien dat de geloofsbelijdenis tot de privésfeer behoort en het een persoonlijke keuze is om daar uiting aan te geven. "We zijn ook voorstander van de moderne tendens die bij veel moslims heerst, namelijk geld overschrijven aan een goed doel in plaats van het slachten van een schaap. Wie dat doet, wordt nu gediscrimineerd, want hij of zij krijgt geen subsidie."