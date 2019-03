Studenten verpleegkunde geven bezoekers AZ Glorieux gratis check-up voor Dag van de Zorg Lieke D'hondt

16u24 0 Ronse Extra bedrijvigheid, vrijdag in het AZ Glorieux in Ronse. Enkele studenten verpleegkunde van het IVV Sint-Vincentius hadden postgevat in de inkomhal om de bloeddruk, pols en ademhaling van de bezoekers te meten.

De studenten van het Start2Nurse-project weten maar al te goed hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan een goede gezondheid. In het kader van de ‘Dag van de Zorg’ kwamen ze daarom samen in de inkomhal van AZ Glorieux om de parameters van de bezoekers te meten. “We slaan ook een babbeltje en geven wat meer uitleg over hoe je een beroerte kan herkennen, want dat is het thema van de Dag van de Zorg”, legt campusverantwoordelijke Marleen Van de Populiere uit. Met de actie zetten de studenten meteen ook hun opleiding Start2Nurse in de kijker.