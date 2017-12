Studenten nemen kortfilm op in mistig centrum 02u32 0 Foto Lieke D'hondt Leonie Deriemaeker, Jenne Decleir en Jan Maes bij een avondopname. Ronse Acht studenten van filmschool Narafi werken aan een kortfilm in Ronse. Samen met enkele bekende acteurs, waaronder Jenne Decleir, Kurt Defrancq en Jelle Palmaerts, maakten ze de stad even onveilig met fictieve drugdeals en actiescènes. In de lente moet 'Shut Up And Drive' klaar zijn.

Voor assistent-regisseur Leonie Deriemaeker uit Maarkedal was het groepswerk een thuismatch, maar ook regisseur Jan Maes zag in Ronse de ideale locatie. "De stad leent zich perfect voor deze film. Er zijn leuke verlaten plekjes en er hangt vaak mist, zoals vandaag. Dat zorgt voor een bijzondere sfeer die je niet kan namaken met special effects." In zo'n film van 15 minuten kruipt best veel werk, maar dat vinden de studenten niet erg. "Het is een boeiend leerproces en zo ontdekken we wat we echt graag doen", besluit Maes. Tegen de lente moet de kortfilm 'Shut Up And Drive' klaar zijn. (LDO)