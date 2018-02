Stationsparking verhuist, maar blijft gratis 21 februari 2018

02u48 0

De voorbereidende werken voor de nieuwe parking aan het station van Ronse gaan binnenkort van start. De parking komt op het terrein achter de goederenloods en naast de passerelle.





Er zal plaats zijn voor 110 wagens en een fietsenstalling. De stad garandeert dat de parking gratis blijft. Het stadsbestuur gaf op de gemeenteraad groen licht om het ondergronds openbaar verlichtingsnet op de parking te laten aanleggen door Eandis. Dat is meteen de eerste stap in de aanleg van de nieuwe stationsparking. De overige werken zullen in handen liggen van de NMBS, want de spoorwegmaatschappij is de eigenaar van de grond. "Omdat we willen garanderen dat de parking gratis blijft, zal de stad wel het beheer op zich nemen", vertelde schepen van Openbare Werken Tom Deputter (Open Vld). Wellicht beginnen de werken aan de parking na het bouwverlof.





De werken aan de stationsomgeving kaderen in een masterplan waarin zowel de stad Ronse als Infrabel, De Lijn en de NMBS betrokken zijn. Infrabel realiseerde al een deel van dat plan door werken uit te voeren aan de sporen en de perrons te verhogen. Ook de overdracht van de passerelle aan de stad Ronse is bijna een feit. De stad was al langer vragende partij om de passerelle over te nemen met het oog op een restauratie. Een andere wens van de stad is de realisatie van een fietsverbinding tussen het station en Elzele. Het stadsbestuur onderhandelt hiervoor met de NMBS en bekijkt momenteel hoe ze het fietspad kunnen realiseren. In de toekomst zal ook de NMBS nog een aantal ingrepen uitvoeren. Zo zal het busstation verhuizen naar de huidige parking en zal de vrijgekomen ruimte ingericht worden als plein. (LDO)