Startschot bouw Residentie Obelisk gegeven 15 mei 2018

03u11 0 Ronse Er komt stilaan beweging in het oude Securexgebouw op de Grote Markt in Ronse. Het startschot voor de afbraakwerken is gegeven en begin september start de aannemer met de bouw van de nieuwe residentie.

Het verlaten Securexgebouw op de hoek van de Peperstraat en de Grote Markt zal plaats maken voor een moderne residentie met 37 appartementen en 940 vierkante meter handelsruimte. Het Ronsese architectenbureau Demeestere+Garmyn&Partners ontwierp de nieuwbouw die de naam 'Residentie Obelisk' kreeg. Het zal een hedendaags gebouw worden, maar de ontwikkelaars hielden ook rekening met de directe omgeving en de overgangen naar de omliggende gebouwen. In de Peperstraat krijgt het gebouw bijvoorbeeld een gevel met een klassiek geïnspireerde indeling die de overgang maakt naar de meer hedendaagse en monumentalere invulling op de markt. Een deel van de residentie zal lager zijn dan het oude gebouw van Securex. Hierdoor kan de zon beter doordringen op de Markt, wat de terrassen van de horecazaken ten goede komt.





De bouw van de residentie zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. "Een werf op een locatie als deze kan nooit gerealiseerd worden zonder overlast. We zullen wel proberen de hinder te beperken door goed te communiceren en een circulatieplan te volgen", zegt projectbeheerder Bart Van Den Bossche. (LDO)