Stadsbestuur voert wijzigingen door in straatnamen De Vrijheid Lieke D'hondt

21 november 2018

15u45 3 Ronse Nu De Vrijheid in Ronse stilaan afgewerkt is, stelt het stadsbestuur de straatnamen op punt. Door de werken zijn er namelijk enkele wijzigingen noodzakelijk in het historische deel van de stad.

De Kleine Markt zal voortaan de hele zone voor de Sint-Hermestoren innemen en de Sint-Hermesstraat zal achter de kerk doorgetrokken worden tot aan de Priesterstraat. De straat tussen de Kleine Markt en de doorgetrokken Sint-Hermesstraat krijgt de naam Kerkhofweg. Het Albertpark wijzigt in Albert I-park en de Sint-Martensstraat loopt voortaan verder langs de zijkant van De Passage, de stadsparking en het Albert I-park tot aan de nieuwe Kerkhofweg. Aan de voorkant van De Passage gaat de Sint-Martensstraat over in een nieuw plein: het Sint-Martensplein. De Cypriaan De Rorestraat zal de Kapittelstraat heten en het deel van de Sint-Martensstraat tussen de Kleine Markt en het Sint-Martensplein zal Cypriaan De Rorestraat worden.