Stadsbestuur sluit nieuwe overeenkomst om sneeuw te ruimen bij mensen die dat zelf niet meer kunnen Lieke D'hondt

20 december 2018

12u22 0 Ronse De stad Ronse gaat samenwerken met vzw Grijkoort-Werkplaats om indien nodig sneeuw te ruimen voor inwoners van de stad die dat zelf niet meer kunnen wegens ouderdom of ziekte.

Als het sneeuwt ben je wettelijk verplicht om het voetpad voor je deur vrij te maken, maar dat is niet altijd eenvoudig voor oudere of zieke mensen. Zij konden in het verleden al hulp vragen bij het OCMW. “Maar het wordt steeds moeilijker om deze opdracht met eigen medewerkers uit te voeren”, zegt OCMW-voorzitter schepen Wim Vandevelde (N-VA). “Het inschakelen van medewerkers van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) en wijkwerken was vorig jaar ook geen succes.” Gemeenteraadslid Christiane Modde (Vlaams Belang) vroeg aan Vandevelde of het sneeuwruimen dan wel nog zou doorgaan dit jaar. De schepen verzekerde dat en wees op de nieuwe samenwerking met vzw Grijkoort-Werkplaats. “Zij zullen als het nodig is de sneeuw ruimen bij personen die dat zelf niet meer kunnen.”