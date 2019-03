Stadsbestuur geeft negatief advies voor bouw van 230 meter hoge windmolen in Klein Frankrijk: “Te veel woningen in de buurt” Lieke D'hondt

04 maart 2019

22u06 0 Ronse Het college van burgemeester en schepenen geeft een negatief advies voor de bouw van de windmolen in Ronse. Op de gemeenteraad maandagavond lichtte schepen van Milieu Jan Foulon (CD&V) het standpunt van het college toe. “Te veel woningen in de buurt.”

Het stadsbestuur is van mening dat Ronse wel geschikt is voor een windmolen, maar wijst het concrete project van EDF Luminus af. Het bedrijf diende een aanvraag in om op de gronden van Incoplas in Klein Frankrijk een 230 meter hoge windmolen te bouwen. “De industriezone Klein Frankrijk is niet de goede locatie voor een dergelijke grote windmolen”, zegt schepen Foulon. “Er zijn te veel woonclusters in de onmiddellijke nabijheid. Volgens ons zijn er andere plaatsen in de stad waar een windturbine minder hinder zal veroorzaken voor de inwoners. Bovendien zal de windmolen hoger zijn dan de Muziekberg. De molen is zodanig omvangrijk dat de toeristische troeven van het Muziekbos gehypothekeerd worden”, aldus Foulon.

Beperkte participatiemogelijkheden

Het stadsbestuur vreest ook hinder voor de kantoren op de site van Klein Frankrijk, vooral omdat Luminus voor die gebouwen geen rekening houdt met slagschaduw. Een aantal andere effecten werden volgens de stad eveneens niet onderzocht, zoals de impact op de gevoelige infrastructuur van bepaalde bedrijven, de radar van Flobecq en de zonnepanelen die op de daken in de buurt liggen. “Bovendien gaat het om een geïsoleerde turbine en dat past niet binnen de visie van de provincie waarbij energievoorziening gebundeld wordt in clusters. We vinden het ook jammer dat de participatiemogelijkheden te beperkt zijn. Een betere spreiding tussen de lusten en de lasten is essentieel in een dergelijk project.”

Foulon benadrukt dat de stad niet gekant is tegen een windturbine op het grondgebied van Ronse. “Er moet wel eerst een beleidskader opgemaakt worden, pas daarna kunnen we overgaan tot de realisatie van grootschalige windenergieprojecten. Op dit moment geven we dus een negatief advies.”

Duizend bezwaarschriften

Het negatief advies van de stad is een eerste overwinning voor de omwonenden die zich op verschillende infovergaderingen hevig verzet hebben tegen de bouw van de windmolen. Mede onder impuls van de groep ‘Ronse Geeft Tegenwind’ dienden zij de afgelopen weken meer dan duizend bezwaarschriften in bij de stad. Het negatief advies zal nu overgemaakt worden aan de provincie Oost-Vlaanderen, dat de omgevingsvergunning al dan niet zal afleveren. In de zomer van 2019 zal de deputatie een beslissing nemen in het dossier.