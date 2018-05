Stad steunt invoering statiegeld 30 mei 2018

02u45 0 Ronse De stad Ronse sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Die ijvert samen met bedrijven, verenigingen en lokale besturen voor de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes.

Door het systeem van statiegeld uit te breiden, willen de leden van de alliantie het fenomeen van het zwerfvuil drastisch terugdringen. "De toetreding tot de Statiegeldalliantie is een symbolisch signaal van het stadsbestuur, maar heeft voor Ronse nog geen financiële of andere gevolgen", zegt schepen van Leefmilieu Wouter Stockman (Onafhankelijk). Dat komt doordat de invoering van statiegeld een Vlaamse aangelegenheid is. Door toe te treden tot de Statiegeldalliantie geeft Ronse wel het signaal dat de stad de invoering van statiegeld een goed idee vindt. (LDO)