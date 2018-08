Stad Ronse koopt oud tankstation Redactie

28 augustus 2018

19u59 1 Ronse De stad Ronse kan het oude tankstation op de hoek van de Beekstraat en Bruul aanschaffen voor een som van 150.000 euro. Het stadsbestuur wil het gebouw samen met enkele andere panden op de hoek slopen om een groen plein en fiets- en wandelpad naar CC De Ververij te creëren.

“Met het benzinestation verwerven we het laatste in een reeks panden op de hoek van de Beekstraat en Bruul”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Jan Foulon (CD&V). “Dat geeft ons de mogelijkheid om een veiligere toegangsweg naar CC De Ververij te creëren voor fietsers en voetgangers.” Het uitzicht van het plein zal door de sloop van het tankstation ook grondig veranderen. “Het geeft ons de kans om een nieuw plein aan te leggen op de assen Veemarkt, Ninovestraat en Bruul”, zegt schepen van Openbare Werken Tom Deputter (Open Vld). “In twee jaar tijd zouden we dat moeten kunnen realiseren.” Foulon hoopt dat er dankzij de investeringen ook nieuwe woonprojecten zullen komen in de Beekstraat.

De gemeenteraadsleden moeten wel nog stemmen over de aankoop van het tankstation. Dat gebeurt op de gemeenteraad van maandag 3 september.