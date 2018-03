Stad gaat digitaal met eGovFlow 17 maart 2018

Ronse heeft een nieuwe stap gezet in de digitalisering van haar dienstverlening. Inwoners van de stad kunnen sinds kort via het digitaal loket eGovFlow vier soorten attesten uit het bevolkingsregister van thuis uit opvragen aan de hand van hun identiteitskaart en een kaartlezer. Het gaat om het attest samenstelling gezin, attest van woonst, attest van wettelijke samenwoning en het attest van nationaliteit. Ook een uittreksel uit het strafregister kan je online aanvragen. Zowel inwoners als niet-inwoners kunnen ook geboorteaktes, huwelijksaktes en overlijdensaktes aanvragen via het loket. Het digitaal loket is zeven dagen op zeven bereikbaar via de website van de stad. (LDO)