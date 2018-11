Sportgala krijgt make-over: ‘Sports On Stage’ met wedstrijd voor lokaal talent Sportraad en sportdienst houden audities in ‘Belgium’s Got Talent’-stijl Lieke D'hondt

28 november 2018

15u15 0 Ronse De sportdienst en sportraad van Ronse gaan opnieuw op zoek naar de sportverdiensten en sportclub van het jaar. Tijdens het sportgala op zaterdag 26 januari zal er ook extra aandacht zijn voor talent van eigen bodem tijdens de talentenwedstrijd ‘Sports On Stage’.

De meest opmerkelijke sportprestaties van 2018 worden tijdens Sports On Stage in de bloemetjes gezet. Zoals ieder jaar is er aandacht voor de jeugdsportverdienste, de sportverdienste en de sportclub van het jaar. Kandidaten kunnen daarvoor nog tot 31 december hun kandidatuur indienen via sport@ronse.be.

Lokale acts

Elk jaar zijn er tijdens het sportgala ook enkele acts, maar in 2019 steken de organisatoren dat in een nieuw kleedje. “Voor de acts gaan we op zoek naar spectaculair talent van eigen bodem om er een wervelende show van te maken”, laten de organisatoren weten. “In ware ‘Belgium’s Got Talent’-stijl houden we vooraf audities waarna een jury bepaalt wie doorstoot naar de grote finale. De avond zelf wordt via een voting systeem de ultieme winnaar gekozen.”

Wie wil deelnemen aan ‘Sports On Stage’ kan een auditievideo mailen naar sport@ronse.be. De video moet voor 31 december binnen zijn en mag maximaal één minuut lang zijn. Er moet een link zijn met sport en de kandidaten moeten in Ronse wonen of aangesloten zijn bij een Ronsese club of vereniging.

Meer info: dienst Sport op 055 23 28 90 of sport@ronse.be.