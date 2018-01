Sportgala in 't Rosco 24 januari 2018

02u32 0

Sportliefhebbers kunnen in Ronse op zaterdag 27 januari om 20 uur terecht in sportcomplex 't Rosco voor het elfde sportgala van de stad.





De sportraad reikt die avond de trofee voor sportverdienste, de jeugdtrofee voor sportverdienste en de trofee voor de beste club uit. Naast de huldigingen zullen er zaterdag ook sportieve en muzikale optredens te bewonderen zijn.





Het sportgala is gratis, maar je haalt wel best op voorhand tickets af bij de sportdienst in de Leuzesesteenweg 241 in Ronse.





(LDO)