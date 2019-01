Sp.a-voorzitter Freddy Verkruyssen geeft de fakkel door Lieke D'hondt

28 januari 2019

14u45 0 Ronse Freddy Verkruyssen (71) heeft zijn afscheid aangekondigd als voorzitter van sp.a Ronse. Verkruyssen nam het voorzitterschap 3,5 jaar geleden op zich, maar maakt nu plaats voor jonge en nieuwe mensen.

“Ik ga de politiek zeker missen”, zegt Verkruyssen. “Het is een groot deel van mijn leven geweest, ik heb in vijf kabinetten van vijf ministers gewerkt en ben al sinds mijn zestiende actief bij de socialisten in Ronse. In de loop der jaren ben ik verschillende keren voorzitter en secretaris geweest, maar nu is het tijd dat ik plaats maak voor nieuwe en jonge mensen. De verantwoordelijkheden en de verplichte vergaderingen en congressen beginnen te zwaar te wegen.”

Laatste verkiezingen

Dat Verkruyssen zijn afscheid aankondigt, is eigenlijk geen verrassing. Hij nam het voorzitterschap 3,5 jaar geleden op zich omdat zijn partij in moeilijkheden zat in de oppositie. “Ik wilde de partij nog één keer leiden tot aan de verkiezingen. Ik had gehoopt om weer in de meerderheid te geraken, maar dat is niet gelukt. Ik blijf het jammer vinden, maar gedane zaken nemen geen keer. De partij heeft nu wel opnieuw een goede structuur, dus ik kan de fakkel doorgeven. Ik ben zelf ook heel benieuwd wie zijn nek zal uitsteken en wie de nieuwe voorzitter zal worden.”

De nieuwe voorzitter zal verkozen worden op de ledenvergadering op 25 februari.

