Sp.a en Groen vragen meer initiatief van stad en burgers in windmolenproject Lieke D'hondt

29 januari 2019

15u06 0 Ronse Het windturbineproject van Luminus in industriezone Klein Frankrijk in Ronse is ook in de gemeenteraad aan bod gekomen. Koen Haelters (sp.a) en Lech Schelfout (Groen) vroegen aan schepen voor Milieu en Duurzaamheid Jan Foulon (CD&V) om als stad meer initiatief te nemen. “We willen niet alleen de lasten, maar ook de lusten.”

“We moeten zeker inzetten op groene energie, maar als we het in handen laten van een grote speler, vrees ik dat Ronse vooral de lasten zal dragen en niet de lusten”, zei Koen Haelters in de gemeenteraad. Hij wil dat de stad bekijkt of er investeringscoöperatieve kan opgericht worden om zo samen met andere steden en gemeenten zelf het initiatief te nemen.

Groen sloot zich aan bij de vraag van sp.a. “We moeten het draagvlak voor de windmolen vergroten bij de burgers. Wij zijn dan ook voorstander van een burgercoöperatie. Er zijn voorbeelden waar burgers voor 20 of zelfs 50 procent direct kunnen participeren in windenergie”, vertelde Lech Schelfout.

Schepen voor Leefmilieu Jan Foulon begreep de bezorgdheden van de gemeenteraadsleden. “Ik heb al aan Luminus de vraag gesteld om te bekijken of er voor de Ronsenaars en de stad een vorm van compensatie mogelijk is. Los van de huidige mogelijkheid om te participeren in de coöperatieve van Luminus, lijkt me dat toch belangrijk.”

Nieuwe informatievergadering

Omdat het windturbineproject zo veel Ronsenaars beroert, heeft het stadsbestuur besloten om een nieuwe informatievergadering te organiseren. Op maandag 4 februari zal Luminus in TIO3 opnieuw uitleg geven over de windmolen. “Met deze vergadering wil de Stad Ronse tegemoetkomen aan de vele vragen van zowel de gemeenteraadsleden als de burgers”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Paul Carteus (N-VA).

De stad Ronse zal ook de projectcoördinator van de provincie Oost-Vlaanderen uitnodigen. Zij heeft het windplan voor onze provincie opgesteld. Op die manier wil de stad de burgers objectief informeren zonder het openbaar onderzoek dat op 25 januari van start ging, te verstoren.