Sone Festival lokte ruim 1.500 bezoekers 07 augustus 2018

De derde editie van het Sone Festival in Ronse heeft afgelopen weekend ruim 1.500 muziekliefhebbers gelokt. Het festival werd voor het eerst gespreid over twee dagen. De site aan cultuurcentrum De Ververij werd voor het derde jaar op rij omgebouwd tot een hip, maar vooral gezellig festivalterrein.





"De sfeer zat bijzonder goed. Op vrijdag mochten we zo'n 700 bezoekers verwelkomen. Zaterdag waren er dat ongeveer 800. Daarmee zijn we zeker tevreden, al lag de opkomst op zaterdag wel iets lager dan gehoopt", vertelt Robbe Vandenhoucke, die het festival samen met Aaron Demeulemeester, Ennio Rillaert en Nils De Meue organiseert. "Door het warme weer werd er vooral pas na zonsondergang gedanst, maar incidenten als gevolg van de hitte waren er niet. Het bleef twee dagen rustig op de EHBO-post."





