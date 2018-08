Sone Festival duurt nu twee dagen EVENEMENT OP SITE CC DE VERVERIJ BREIDT DIT JAAR UIT THOMAS VANDEWALLE

01 augustus 2018

02u46 0 Ronse Het Sone Festival in Ronse breidt uit. Het festival op de site van CC De Ververij duurt dit jaar maar liefst twee dagen en gaat zo komende vrijdag al van start. Op het programma: house, hiphop en cocktails.

Ronse ook in de vakantieperiode doen herleven. Dat is het doel van organisatoren Aaron Demeulemeester, Nils De Meue, Robbe Vandenhoucke en Ennio Rillaert. "Want voor de jeugd valt hier tijdens de zomerperiode niet bijster veel te beleven. Ronse zit nu in de lift en we hopen de Hermesstad met ons festival nog meer te doen bruisen", luidt het. Wat vijf jaar geleden startte als gratis openluchtfuif is intussen gegroeid tot een heus festival met twee podia en gerenommeerde artiesten. Nieuw dit jaar is dat het festival met een dag wordt uitgebreid. "De site van CC De Ververij wordt twee dagen omgetoverd tot een broeihaard van topmuziek, sfeer en intimiteit", vertelt Robbe. "Het festival vindt opnieuw plaats in het geraamte van de oude verffabriek. We zitten hier ook bijna volledig in het groen en voorzien hangmatten en schommels. We mikken dus op een totaalbeleving waarbij de bezoekers evenveel van de site als van de muziek kunnen genieten."





Live muziek

Het belooft alvast een zonovergoten editie te worden. "Op vrijdag hebben we een primeur", kondigt Vandenhoucke aan. "Voor het eerst programmeren we live muziek. Met Luie Louis en LE77 staan 2 rijzende sterren in de Belgische hiphop op het programma. Zij worden ondersteund door onder andere Basbusah en Faisal, volgens ons nog steeds de beste Belgische dj in het genre." Op zaterdag het bekende recept: house op de mainstage met Alia en We Play House trio Kiani & his legion, Red D en San Soda. "Een Belgische line-up dus, maar één met namen die hoge ogen gooit in de underground scene. Op de hiphop stage verwelkomen we onder andere Hakim, Catwar & Lilihell en Danga."





Foodtrucks en cocktails

Bezoekers kunnen er ook twee dagen lang terecht voor allerlei lekkers. "We brengen meer foodtrucks voor extra variatie. Een extra primeur: we gaan een partnership aan met Dorst, een start-up uit Gent die cocktails op vat produceert. Zo zullen we het hele festival door mojito's en gin fizz in een handomdraai kunnen serveren." Dansen op het festival kan vrijdag van 18 tot 1 uur, op zaterdag van 13 tot 1 uur. "En na middernacht zetten we naar goede gewoonte het feestje verder op onze afterparty. Ook dat zijn er dit jaar twee. Op vrijdag duiken we de gezelligste kelder van Ronse in, Lucky 7. Op zaterdag sluiten we onze tweedaagse af in Brasserie Harmonie op de Grote Mark. Het zal zeker dansen worden tot in de vroege uurtjes", voorspelt Robbe. Tickets voor het festival zijn nog beschikbaar aan de kassa. Vrijdag betaal je 12 euro, zaterdag 15.