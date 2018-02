Skatepark krijgt make-over 28 februari 2018

02u52 0 Ronse De sport- en jeugddienst hebben het skatepark aan sportcomplex 't Rosco in Ronse een make-over gegeven. Enkele oude en kapotte toestellen zijn vervangen en er kwamen na overleg met de BMX'ers en skaters ook extra installaties bij. "Nu kunnen we in één keer meerdere trucs uitvoeren", zegt BMX'er Logan Beyens.

Hoewel het ijskoud was, kwam Logan het nieuwe skatepark gisteren al eens testen. "De koude kan mij niet deren, want ik kom elke dag BMX'en met mijn vrienden. Het is dus goed dat er eens nieuwe toestellen zijn geïnstalleerd. Na acht jaar op de BMX is het leuk om eens andere en moeilijkere trucs te proberen op nieuwe installaties", zegt Logan. Enkele van die nieuwe installaties zijn gemaakt van beton, zodat ze langer zouden meegaan. (LDO)