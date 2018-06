Site Cinema Familia klaar voor nieuwbouwproject 27 juni 2018

02u46 0 Ronse De voormalige Cinema Familia aan het Kaatsspelplein in Ronse is op de gevel na volledig afgebroken. De site is nu klaar voor de realisatie van een nieuwbouw, dat tegelijk een doorsteek voor voetgangers en fietsers zal zijn naar de stadsparking achter het gebouw.

'De Poort naar de Vrijheid', zo heet het nieuwe project op de site van de Familia. Architecten Pieter Vanderhoydonck van Murmuur architecten en Bert Michels ontwierpen een nieuwbouw met tien appartementen en vijf commerciële ruimtes die de locatie nieuw leven moeten inblazen. De architecten hebben gepoogd om het nieuwe gebouw zo goed mogelijk in de historische stadskern de Vrijheid te laten passen. De authentieke gevel is blijven staan en de nieuwbouw zal het ritme van de ramen en de horizontale lijnen volgen. De kleuren van het gebouw zullen aansluiten bij die van de Sint-Hermestoren in de Vrijheid.





"Het gebouw zelf zal een u-vorm hebben, met in het midden een centraal plein", leggen Michels en Vanderhoydonck uit. "Dat zal vrij toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers, zodat ze via het brugje de doorsteek kunnen maken naar de stadsparking." Op het plein zal de link naar Cinema Familia met een knipoog terugkomen, want de ontwerpers voorzien er de mogelijkheid om een buitencinema te organiseren. Als alles volgens plan verloopt, zal De Poort naar de Vrijheid eind oktober van 2019 klaar zijn. Momenteel zijn nog enkele plekken in het gebouw beschikbaar. Wie meer info wil kan terecht bij projectontwikkelaar MRED via info@monument-realestate.be. (LDO)