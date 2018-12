Sinterklaas, Zwarte Piet én baby Antonius bezoeken Sint-Antoniuscollege Lieke D'hondt

06 december 2018

10u28 0 Ronse Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten hebben een bezoek gebracht aan de zeshonderd leerlingen van het Sint-Antoniuscollege in Ronse. Dit jaar kwamen ze niet alleen, want ook de kleine Zwarte Piet Antonius was van de partij.

“Vorig jaar trouwden Zwarte Piet en Zwarte Miet in het stadhuis in Ronse. Dit jaar zijn ze de fiere ouders geworden van Antonius”, vertelt meester Lieven Landries. De baby kwam in de buggy mee naar de school. De Zwarte Pieten en Sinterklaas deelden snoep uit aan de enthousiaste leerlingen die speciaal voor het bezoek ook een liedje en een dansje hadden voorbereid.