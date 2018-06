Sint-Martensstraat tijdelijk afgesloten 04 juni 2018

02u41 0

De Sint-Martensstraat in Ronse zal op weekdagen tussen 6 en 12 juni van 6.30 tot 16.30 uur niet bereikbaar zijn voor het verkeer. Het huis op de hoek van de straat wordt gesloopt, waardoor de stad genoodzaakt is de straat af te sluiten ter hoogte van het Franklin Rooseveltplein. Ook de parking aan de achterkant van het stadhuis zal niet bereikbaar zijn tijdens de werkuren. Leveringen voor de handelaars in de Passage of op de Kleine Markt zullen uitzonderlijk mogelijk zijn via het Kaatsspelplein. Bezoekers van de handelszaken in de Vrijheid en de Passage kunnen parkeren op de gratis parking Familia of de betalende parking op de Grote Markt. (LDO)