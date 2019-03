Sint-Martensstraat 4,5 maanden onderbroken voor opgravingen Lieke D'hondt

04 maart 2019

14u33 0

De Sint-Martensstraat in Ronse zal nog tot 19 juli 2019 ter hoogte van het Rooseveltplein onderbroken zijn voor alle verkeer. Solva is er bezig met opgravingswerken in het kader van de heraanleg van De Vrijheid. Daarna wordt de weg opnieuw aangelegd. De parking achter het stadhuis is bereikbaar via de Sint-Hermesstraat.