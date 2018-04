Sint-Hermesstraat en Watermolenstraat tijdelijk afgesloten 11 april 2018

De Sint-Hermesstraat en de Watermolenstraat in Ronse zullen vanaf maandag 16 april twee weken lang afgesloten zijn voor het verkeer. Volgende week starten namelijk stuttingswerken om de gevel van het oude gebouw Familia te bewaren. Voetgangers en fietsers zullen de doorsteek wel nog kunnen maken. Het verkeer dat vanuit de Sint-Pietersnieuwsstraat komt, kan wel nog steeds via de achterkant van de kerk richting de Grote Markt rijden. Tot slot komt er een tijdelijk parkeerverbod in de Priestersstraat om ruimte te creëren voor het werfverkeer. Parking Familia blijft tijdens de werken wel bereikbaar. Inrijden kan via de Kruisstraat, uitrijden ook via de Kegelkaai. (LDO)