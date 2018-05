Sint-Hermesgilde viert vijfhonderdste verjaardag 30 mei 2018

De Sint-Hermesgilde heeft haar vijfhonderdjarig bestaan gevierd op het stadhuis in Ronse. Vijf eeuwen geleden werd de gilde opnieuw gesticht en dat verdiende felicitaties van het stadsbestuur.





De gilde was vroeger onder meer verantwoordelijk voor het bewaken van de relieken van Sint-Hermes, de patroonheilige van Ronse. Ze droegen ook een tijdlang het schrijn tijdens de Fiertelommegang, maar dat gebruik is ondertussen een verantwoordelijkheid van de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes.





Toch is de gilde nog steeds onlosmakelijk verbonden met de Fiertel. Zij zorgen voor het kanongebulder op zaterdag en Trommel en Fluitje nodigen de Ronsenaars uit om deel te nemen aan de Fiertel. De leden van de gilde kregen van de stad twaalf flessen wijn om samen hun 500ste verjaardag te vieren.





(LDO)