Sierk Masjiek kondigt zomervakantie aan 13 juni 2018

De jeugddienst van Ronse organiseert op zaterdag 30 juni vanaf 14 uur Sierk Masjiek in de Stadstuin. Het gratis festival voor kinderen, ouders en grootouders luidt traditioneel het begin van de zomervakantie in. In het auditorium in de Stadstuin kunnen de bezoekers die dag genieten van acrobatie, humor en circusacts tijdens de optredens van allerhande straattheater- en circusgezelschappen. (LDO)