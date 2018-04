Shopping Plaza verwelkomt Albert Heijn WARENHUISKETEN MOET WINKELCENTRUM UIT SLOP HALEN RONNY DE COSTER

26 april 2018

02u54 0 Ronse Er komt een vestiging van Albert Heijn in het winkelcentrum Shopping Plaza. De Nederlandse warenhuisketen heeft daarvoor een overeenkomst met de Franse eigenaar, die ook ruimte voorziet voor nog drie andere winkels.

De echte gloriejaren van Shopping Plaza aan de César Snoecklaan dateren nog van voor de tijd dat dit winkelcentrum die naam droeg. In 2007 pompte vastgoedmaatschappij Redevco nog 5 miljoen euro in de totale vernieuwing van de site met 18.000 vierkante meter winkelruimte. Vanden Borre, Sports-World en C&A zagen er brood in en Carrefour zou de grote publiekstrekker worden. Drie jaar later ging het warenhuis dicht: 75 personeelsleden verloren hun job. Op eenzelfde sociaal drama draaide ook de komst van Match Floor and More uit. Zes jaar heeft het warenhuis het volgehouden, tot in de zomer van 2017 het rolluik voor goed naar beneden ging.





Tegelijk ging het aanpalende restaurant Lunch Garden failliet en deed ook de bakkerij-koffiezaak Délice het licht uit.





Onder meer kledingzaken H&M en C&A, doe-het-zelfzaak Brico, elektrowinkel Vanden Borre, Auto 5 en fastfoodrestaurant Mc Donald's konden wel standhouden, maar een druk winkelcentrum kan je Shopping Plaza niet meer noemen.





Interieur

Misschien komt daarin verandering: er komt weer een warenhuis.





Arbeiders zijn al volop bezig om het interieur van het gebouw helemaal te ontmantelen en klaar te maken voor nieuwe winkels.





"De Franse investeringsgroep die eigenaar is van het complex, heeft van de stad een stedenbouwkundige vergunning gekregen om de verlaten winkelruimte op te delen in verschillende handelspanden. Ze hebben een overeenkomst met de Nederlandse warenhuisketen Albert Heijn. Die neemt het grootste deel van de ruimte in", weet de Ronsese schepen Brigitte Vanhoutte (N-VA), bevoegd voor Lokale Economie.





Stadskern

Welke zaken in de andere panden komen, is volgens Vanhoutte nog niet bepaald. "De komst van Albert Heijn is alvast goed nieuws en zal ongetwijfeld voor een nieuwe dynamiek zorgen. De andere zaken zijn allemaal minstens vierhonderd vierkante meter groot. Die verplichting houden we aan, omdat we ook willen vermijden dat zich op deze handelssite net buiten het stadscentrum kleinhandelszaken zouden vestigen, die eigenlijk in de stadskern thuishoren", legt Vanhoutte uit.





De Ronsese vestiging van Albert Heijn wordt de tweede in de Vlaamse Ardennen. De warenhuisketen heeft ook een winkel in Zottegem.