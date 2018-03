Shoppen was nooit zo lekker 19 maart 2018

De Unie der Handelaars heeft dit weekend in Ronse de gele loper uitgerold voor de winkelaars. Tijdens 'Smakelijk Shoppen' konden de klanten bovendien genieten van heel wat lekkers en meedingen naar de hoofdprijs ter waarde van 500 euro tijdens een tombola.





Maar liefst 59 handelaars ontvingen hun klanten op zaterdag- en zondagnamiddag in een feestelijke sfeer, met straatanimatie en muziek. 'Smakelijk Shoppen' viel ook letterlijk in de smaak, want wie dat wou, kon terecht in de foodtentjes die verspreid stonden in de winkelstraten. Zo trotseerden de Ronsese klanten de kou voor een suikerspin in de vorm van een pony, een fruitbrochette of een warme chocomelk. (LDO)