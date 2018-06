Sheena De Clercq jaagt droom na met aperitiefbar Bárlee 20 juni 2018

02u37 2 Ronse De Grote Markt in Ronse is een onderneemster rijker. Sheena De Clercq (33) uit Ellezelles baat er sinds kort haar aperitiefbar Bárlee uit. "Ik wil dat de mensen hun dag kunnen afsluiten in een warme sfeer, met een hapje en een drankje en mooie muziek op de achtergrond."

Een jaar geleden besliste Sheena om haar job bij een multinational op te geven en haar droom achterna te gaan. "Ik had plots zin om zelf iets te creëren, om van nul te beginnen en mijn eigen zaak op te starten", zegt de zaakvoerster. Ze besloot een aperitiefbar te openen op de Grote Markt 26 in Ronse. Daar kunnen haar klanten terecht voor een klassiek aperitief of een glaasje wijn, maar ook huisgemaakte aperitieven en verse hapjes. "Het aperitiefmoment is voor mij dan ook het leukste moment van de dag. Het zou de hele avond mogen duren", lacht Sheena. Met haar zaak gaat ze ook haar ouders achterna, die allebei actief zijn in de horeca.





Bárlee is gevestigd in het pand waar tot 1957 hotel en restaurant Hotel de la Cour Royale was. "Het pand viel me door de mooie en unieke gevel meteen op", zegt Sheena. Samen met haar vriend heeft ze het pand gerenoveerd en omgevormd tot een stijlvolle aperitiefbar. "Ik vind het leuk dat we zo de oorspronkelijke bestemming van het pand min of meer kunnen doortrekken", besluit Sheena. Meer info over Bárlee vind je op www.barlee.be. (LDO)