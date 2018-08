Sensorgestuurde verkeerslichten zorgen voor files en ergernis 02 augustus 2018

02u35 0 Ronse De nieuwe sensorgestuurde verkeerslichten op het kruispunt van de N60 met de N425 op de top van de Kruisstraat in Ronse zorgen voor files en ergernis. "Hier gaan ongevallen gebeuren", vreest korpschef Patrick Boel van de Ronsese politie.

De Ronsese politie wordt dezer dagen overstelpt met klachten in verband met de verkeerslichten op de Kruisstraat. "Net als op vele andere plaatsen in Vlaanderen, werden er intelligente verkeerslichten geïnstalleerd. Bestuurders moeten tot aan de stopstreep rijden om de sensors te activeren, maar veel chauffeurs weten dat niet", stelt korpschef Patrick Boel. "Het gevolg is dat het licht daardoor soms belachelijk lang op rood blijft staan, wat uiteraard tot ergernis leidt bij de bestuurders. Ik heb al files gezien tot aan de verbreding op de N60, bijna een kilometer lang dus."





De nieuwe verkeerslichten leiden ook tot een pak meer overtredingen.





"Waar er vroeger gemiddeld 4 bestuurders per maand werden geflitst, zijn er dat nu tot 25 per week. Chauffeurs verliezen hun geduld en rijden door het rood. Kortom: de lichten moeten beter afgesteld worden", aldus de korpschef. "We hebben het Agentschap Wegen en Verkeer gevraagd om dringend actie te ondernemen, maar gelet op de verlofperiode kan dat blijkbaar niet onmiddellijk gebeuren. Ik hoop alvast dat men er niet lang meer mee wacht, want hier gaan anders ongevallen gebeuren", vreest hij. (TVR)