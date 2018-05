Senioren wandelen hun eigen Fiertel LIEKE D'HONDT

25 mei 2018

18u31 0 Ronse Enkele senioren hebben er hun Fiertel in Ronse al opzitten. Ze wandelden gisteren een aangepast parcours van 3,2 kilometer door het centrum van de stad.

Voor enkele senioren is de Fiertel van 32,6 kilometer die nu zondag gepland staat wat te hoog gegrepen. De diensten Toerisme en Sport en dienstencentrum Hoge Winde sloegen daarom al voor de derde keer de handen in elkaar voor de organisatie van een seniorenfiertel. Gids Isabelle De Vleeschauwer nam de wandelaars mee langs enkele bijzondere Fiertelgerelateerde plekken in het stadscentrum. Dat werd erg gesmaakt door de deelnemers. "De echte Fiertel is voor mij te lang, omdat ik last heb van mijn heup. De seniorenfiertel is dus ideaal. Ik leer bovendien nog iets bij over de stad", zegt de 64-jarige Laurette Massin.