Scouting Durendael spijst de scoutskas met kaasavond Lieke D'hondt

12 maart 2019

14u32 0 Ronse Scouting Durendael organiseert op zaterdag 16 maart vanaf 19 uur een kaasbuffet in stadsfeestzaal COC. Met de opbrengst wil de jeugdbeweging de scoutskas spijzen om het lokaal te onderhouden, materiaal te kopen, activiteiten te organiseren en de kosten voor de leden zo laat mogelijk te houden.

“We serveren verschillende soorten kazen, fruit en versgebakken wit en bruin brood. Voor wie geen kaas lust, is er ook vlees”, laat de scoutsgroep weten. “Er is ook randanimatie voor de kinderen en we projecteren op een groot scherm foto’s van activiteiten die we het afgelopen jaar hebben gedaan. Er is een tombola met als hoofdprijs een cadeaubon van restaurant Maison D. ter waarde van 100 euro.”

Wie Scouting Durendael wil steunen, kan een kaart bestellen via info@scoutingdurendael.be, op de Facebookpagina een tafel reserveren of ter plaatse een kaart kopen. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tussen 6 en 11 jaar betalen 8 euro.