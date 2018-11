Schrijft u het ‘Gedicht van de Stad Ronse’? Winnende inzending krijgt vers op poëzieboulevard Lieke D'hondt

19 november 2018

15u45 0 Ronse De Cultuurraad van Ronse gaat naar aanleiding van de Week van de poëzie op zoek naar het ‘Gedicht van de Stad Ronse’. Kandidaten mogen dit jaar zelf kiezen waarover ze een gedicht schrijven.

Tijdens de Week van de poëzie, van 31 januari tot 6 februari, kiest de stad Ronse traditiegetrouw een stadsgedicht. Een onafhankelijke jury zal uit de inzendingen een winnaar kiezen in vier categorieën: van 12 tot en met 14 jaar, van 15 tot en met 18 jaar, van 19 tot en met 35 jaar en 36 jaar en ouder. Uit de vier winnende gedichten kiest de jury ten slotte het stadsgedicht. Een vers van dat gedicht wordt vereeuwigd op de poëzieboulevard tussen het station en het Delhayeplein.

Wie wil deelnemen, kan nog tot vrijdag 15 december een gedicht opsturen of afgeven in de bibliotheek van Ronse ter attentie van Sophie Delbar, De Biesestraat 4. Het volledige reglement is te raadplegen op www.ronse.be.