School met 600 leerlingen ontruimd na gaslek in Ronse Ronny De Coster

27 maart 2019

12u46

Ronse In Ronse is een school met zeshonderd kinderen ontruimd, nadat bij werkzaamheden in de buurt een gasleiding werd beschadigd. Politie en brandweer stelden rond de lekgeslagen leiding een veiligheidszone in.

Het incident deed zich voor in de collegestraat in de buurt van het station van Ronse, waar een aannemer de riolering vernieuwt. Bij die werkzaamheden heeft de schop van een graafmachine een gasleiding doorboord.

Omdat het ging om een groot lek, stelden politie een ruime perimeter in: niemand mocht binnen de veiligheidszone van 200 meter rond het lek.

Grootse operatie daarbij was de ontruiming van het naburige Sint-Antoniuscollege met zeshonderd kleuters en leerlingen in de lagere school.

Geen paniek

“Nadat leerkrachten stenen tegen de ruiten hadden horen ketsen, kregen we het bericht, dat er op de werf iets fout was gegaan en dat er een gaslek was”, vertelt Simone Franssen, preventieadviseur van het Katholiek Onderwijs in Ronse. “Meteen hebben we de schoolvleugel aan de straatkant geëvacueerd. Maar onmiddellijk hebben we beslist om geen enkel risico te nemen en is de hele school ontruimd. Dat ging vrij vlot: er was geen paniek. Wij doen op school geregeld brandweeroefeningen en vandaag hebben die alvast hun nut bewezen”, zegt Fransen.

De kinderen en leerkrachten van de school zijn naar een parking aan aan de Viermaartlaan gebracht. Ouders komen ze daar ophalen.