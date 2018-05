Schepen Wouter Stockman zegt politiek vaarwel 16 mei 2018

02u54 0 Ronse Wouter Stockman (onafhankelijk) stopt na deze legislatuur met politiek. De huidige schepen van Leefmilieu, Mobiliteit, Duurzaamheid en Sociale Economie vindt geen aansluiting bij een politieke partij in Ronse en zal in oktober niet op een verkiezingslijst staan.

Stockman was decennialang actief voor Groen in de oppositie en loodste de partij in 2006 naar een plaats in de meerderheid. In 2012 raakte hij rechtstreeks verkozen met 357 stemmen en werd hij schepen. Al die tijd was hij een belangrijke figuur voor Groen, maar Stockman scheurde zich in 2016 af van de partij. Aanleiding van de scheiding was onenigheid over het gevoerde beleid van de meerderheid en in het bijzonder de standpunten over de doortrekking van de N60. Groen besloot uit de coalitie met CD&V te stappen en niet langer te zetelen in de meerderheid.





Linkse alliantie

Stockman besloot wel schepen te blijven en ging verder als onafhankelijke omdat hij vond dat hij zo zijn woord kon houden tegenover zijn kiezers. Dat schepenambt zal hij nog maar enkele maanden uitoefenen. "Al weet je natuurlijk nooit wat er nog gebeurt. Maar voorlopig heb ik besloten om een stap terug te zetten", legt Stockman uit.





In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ging hij wel op zoek naar nieuwe politieke mogelijkheden, maar de gesprekken hebben weinig opgeleverd.





"Er hebben mij mensen gevraagd om een nieuwe partij op te richten, maar dat leek mij geen goed idee. Het linkse veld is nu al versnipperd en dat zou de rechtse partijen alleen maar sterker maken. Een linkse alliantie zag ik wel zitten, maar blijkbaar liggen de standpunten van de verschillende partijen toch te ver uiteen." Terugkeren naar Groen was evenmin een mogelijkheid, want de breuk van 2016 is nog steeds niet uitgeklaard.