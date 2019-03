Schepen Aaron Demeulemeester stapt opnieuw in de boksring: “Bewijzen dat boksen niets negatiefs is” Lieke D'hondt

18u03 0 Ronse De zenuwen staan al strak gespannen bij schepen Aaron Demeulemeester (N-VA). Zaterdagavond kampt hij tijdens ‘Challenge of warriors 2’ in sporthal ’t Rosco een officiële kickbokspartij. “Een beetje last van ‘ringroest’, maar wel veel zin in.”

Ronsenaars kennen Aaron Demeulemeester als ondernemer en schepen, maar zaterdag komt zijn sportieve kant op het voorplan. Een jaar na zijn eerste officiële bokswedstrijd in Ronse duikt hij opnieuw de ring in. “Ik heb een jaar lang geen wedstrijden gebokst. In het jargon heet dat ‘ringroest’: ik heb niet meer in de ring gestaan. Dat was misschien niet zo slim, maar ik had het heel druk met de verkiezingen en de onderhandelingen nadien. Toch ben ik goed voorbereid. Sinds januari ben ik hard aan het trainen. Ik ben ook acht kilo afgevallen, dus ik ben er zeker klaar voor.”

De Leeuwenkoning

Met zijn deelname aan het boksgala wil Demeulemeester bewijzen dat boksen niets is om je voor te schamen. “Het is niet omdat ik nu schepen ben, dat ik moet stoppen met boksen. Dat zou impliceren dat boksen iets negatiefs is, terwijl het dat helemaal niet is.” Ook in de boksring blijft Demeulemeester helemaal trouw aan zichzelf. “Ik ben een atypische bokser, dus dat wil ik ook laten blijken in de muziekkeuze als ik mijn entree maak. ‘I just can’t wait to be king’ van de Leeuwenkoning, dat lijkt me ideaal”, lacht hij.