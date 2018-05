Schauvliege stelt natuurgebied Pyreneeën-Tombele veilig 12 mei 2018

02u27 1 Ronse Minister Joke Schauvliege heeft in het Ronsese gebied Pyreneeën-Tombele 8 hectare bijkomend natuurgebied erkend. Dat werd gisteren gevierd, in het bijzijn van de minister.

Joke Schauvliege erkent dit jaar 460 hectare natuur in Vlaanderen, wat neerkomt op maar liefst 920 voetbalvelden. In het gebied Pyreneeën-Tombele in Ronse, tussen het wandelpad, Rotterij, Coq Battant en de Verbrandenbosstraat, wordt er zo'n acht hectare bijkomend erkend. De erkenningen zijn geldig voor een periode van 27 jaar. "Het gebied wordt nu extra beschermd en voor het beheer ervan worden ook middelen ter beschikking gesteld", aldus Schauvliege. "Dit bijzonder stuk natuurgebied is een mozaïek van weides en bossen waar men unieke soorten planten en dieren terugvindt."





Natuurpunt probeert jaarlijks enkele hectare grond te kopen om zo het natuurgebied verder uit te breiden. "In het grootste deel van Pyreneeën-Tombele mag de natuur haar gang gaan, vooral waar je bos vindt. De graslanden worden wel beheerd om te vermijden dat alles dichtgroeit", legt voorzitter Philippe Moureaux van Natuurpunt Ronse uit. "In de loop der jaren zijn vele streekeigen struiken aangeplant die tot hagen zijn uitgegroeid. Die zorgen voor het behoud van iconische vogels als de geelgors en de braamsluiper. In de weides en het bos zijn poelen gegraven voor amfibieën, maar ook de libellen en waterplanten profiteerden hiervan."





Er is ook een geboortebos en een hoogstamboomgaard aangeplant met daarin een nestkast voor de steenuil. (TVR)