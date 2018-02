Samenlevingsopbouw ontvangt Award voor Solidariteit 27 februari 2018

Het ACV van Ronse heeft de Award van de Solidariteit uitgereikt aan de Ronsese afdeling van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.





Dat is een organisatie die focust op buurtopbouwwerk in de wijken Marijve-Ninovebuurt, Prinskouter en Scheldekouter in Ronse. Samenlevingsopbouw tracht de wijken sterker te maken samen met de bewoners. Dat doen ze onder andere via initiatieven zoals de sociale moestuin 'De Lochting' en 'Travak', een project rond jongeren en werk. De opbouwwerkers besloten de award op te dragen aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor de projecten en de drie buurten.





(LDO)