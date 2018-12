Sabine Vanthomme en Koen Haesaerts krijgen kledingadvies van bekende Vlamingen: “Ontzettend toffe ervaring” Lieke D'hondt

15 december 2018

17u47 0 Ronse Met een cadeaucheque van 250 euro op zak mochten Ronsenaars Sabine Vanthomme en Koen Haesaerts een hele namiddag gaan shoppen met bekende Vlamingen Gene Thomas en Ianthe Tavernier.

“Een bijzonder leuke ervaring, want shoppen met een bv heb ik nog nooit gedaan”, vertelt Sabine die de winkels indook met Gene Thomas. “We hebben een toffe namiddag gehad. Gene Thomas was ook heel galant. Hij gaf goed kledingadvies en hij heeft mijn zakken gedragen.”

Voor Koen was het een grote verrassing dat hij zaterdag mocht gaan shoppen. “Mijn vrouw heeft me achter mijn rug ingeschreven voor de wedstrijd. Ik viel uit de lucht toen ik hoorde dat ik gewonnen had.” Hij mocht shoppen met Ianthe Tavernier, maar deed meer dan dat. “Eerst heb ik Ianthe een rondleiding gegeven in Ronse. Ze heeft de stad wat beter leren kennen en daarna zijn we gaan winkelen.”

De actie Personal Shopper is een initiatief van de stad Ronse en de Unie der Handelaars. De winnaars mochten eerst een bezoek brengen aan kapsalon L’Odace. Winnares Sabine kreeg er nog een make-up sessie bovenop.