SaBel wint Prijs van de Solidariteit 24 januari 2018

SaBel heeft de Prijs van de Solidariteit 2018 gekregen van de PVDA-PTB.





SaBel kreeg de erkenning omdat de organisatie zich inzet voor mensen met kanker.





"Wij willen ze laten weten dat ze erbij horen en daarom bieden we hen een programma aan. Dankzij SaBel kunnen ze bijvoorbeeld gratis aan yoga of fitness doen, eens ontspannen tijdens een wellnessactiviteit of langskomen op een luistermoment", legde voorzitter Jean-Pierre Sanspeur uit.











(LDO)