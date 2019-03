SaBel spaart elektrische fietsen bijeen via crowdfunding en Streekmotor23 Lieke D'hondt

20 maart 2019

16u19 0 Ronse SaBel, een lotgenotenvereniging voor mensen die strijden tegen kanker, heeft in Ronse drie nieuwe elektrische fietsen in ontvangst genomen.

De vereniging kan de fietsen aankopen dankzij Streekmotor23. Dat streekfonds steunt sociale projecten in 23 steden en gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen. SaBel lanceerde zelf een crowdfundingsactie en haalde zo meer dan 5.000 euro op. Streekmotor23 verdubbelde dat bedrag. Met de nieuwe fietsen plant SaBel maandelijkse fietstochten. Vallen die in de smaak bij de leden, dan zal de vereniging bekijken of er extra fietsen bijkomen.