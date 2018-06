Russen riskeren twee jaar cel voor reeks diefstallen 16 juni 2018

02u30 1 Ronse Twee mannen met de Russische nationaliteit hebben zich in de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor een reeks diefstallen in Zottegem, Ronse en Oudenaarde.

De politie betrapte de twee beklaagden toen ze hun auto op een onveilige manier parkeerden. De agenten voerden een controle uit en vonden in de wagen materiaal om diefstallen mee te plegen. In de gsm's van de beklaagden vonden ze lijsten en foto's met spullen die ze hadden gestolen in zaken zoals JBC, Decathlon, Zeb, Torfs, Esprit, Vanden Borre, A.S. Adventure en Bristol. "De beklaagden gingen duidelijk op een georganiseerde manier tewerk en gingen vooraf op prospectie in de winkels. De kledij stuurden ze op naar hun thuisland of ze verkochten het en stuurden het geld op", schetste de procureur. Ze vorderde voor de twee beklaagden een celstraf van twee jaar en een boete van honderd euro. De advocaten van de twee mannen vroegen aan de rechter om mild te zijn. "Mijn cliënt is in de gevangenis tot inkeer gekomen en zal niet meer stelen", zei één van hen. Hoe de rechter oordeelt, weten we op 28 juni. (LDO)





