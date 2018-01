Run to the light voor Levensloop 27 januari 2018

03u46 0 Ronse Mountainbikeclub J-Team uit Ronse organiseert op vrijdag 2 februari om 19 uur 'Run to the light'.

Het team wil met het loopevenement geld ophalen voor Levensloop van de Stichting tegen Kanker. De deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van vijf of tien kilometer. Voor de kinderen is er een kidsrun van drie kilometer. De start van het parcours ligt aan de industriezone, Schoonboeke 18 in Ronse. Na de sportieve inspanning kunnen de lopers genieten van geutelingen, koffie en chocomelk. Wie wil deelnemen, kan zich nog tot 31 januari inschrijven door een e-mail te sturen naar angelique.verdonckt@gmail.com. Volwassenen betalen tien euro, kinderen vijf. (LDO)