Rudi Boudringhien (Open Vld) stopt met actieve politiek: “Het is allemaal behoorlijk plezant geweest” Lieke D'hondt

23 december 2018

11u42 0 Ronse Rudi Boudringhien (64) zet op 31 december officieel een punt achter zijn actieve politieke carrière. De liberaal was bijna veertig jaar politiek actief in Ronse, zetelde 26 jaar in de gemeenteraad en was in die periode ook tien jaar schepen. “Ik lieg mezelf voor dat ik het niet ga missen.”

Rudi Boudringhien is een echte ‘fan van Ronse’. Het bordje aan het venster van zijn huis geeft het al aan. In de woonkamer hangt ook een groot canvas met een foto van zijn geliefde stad. “Twee jaar heb ik met mijn vrouw in Oudenaarde gewoond, maar daar konden we niet aarden. We zijn snel terug naar Ronse verhuisd”, zegt Boudringhien. Dat enkele kopstukken van de liberale partij begin de jaren tachtig kwamen vragen of hij op de lijst wou staan, was dus eigenlijk geen verrassing. “Ik weet het nog goed. Ik was net aan het behangen toen Jean Verpoort en Annie Blanckaert langskwamen. Eerst heb ik de boot nog even afgehouden, maar de verkiezingen daarop stond ik wel op de lijst.” Hij raakte verkozen als eerste opvolger en zetelde twee jaar later toch in de OCMW-raad en de gemeenteraad. “Ik moest meteen van de ene vergadering naar de andere hollen, maar ik heb wel veel geleerd in die tijd”, herinnert hij zich nog.

Grote uitdagingen

In 2001 schopte Boudringhien het tot eerste schepen. Hij kreeg onder meer financiën, burgerlijke stand en toerisme onder zijn hoede. Hij beleefde mooie momenten en maakte van zijn hobby zijn beroep. “Ik ging halftijds werken omdat we moesten overschakelen van Belgische frank naar de euro. Dat was niet evident omdat de financiën in Ronse op dat moment niet rooskleurig waren.” Het moment dat de schepen zijn eerste begroting moest voorstellen, weet hij nog goed. “Mijn handen waren nat van het zweet en ik stond te bibberen. Er werd ook serieuze oppositie gevoerd. Er kwam soms een spervuur aan vragen tot na middernacht.” Ook als schepen van toerisme stond hij voor een grote uitdaging. “De dienst werd stiefmoederlijk behandeld en niemand wou de bevoegdheid op zich nemen. Ik heb de dienst toen gemoderniseerd. Ondertussen is toerisme ook dankzij schepen Brigitte Vanhoutte (N-VA) uitgegroeid tot een dienst om trots op te zijn.”

‘Kussende schepen’

Het valt op hoe positief Boudringhien staat tegenover de Ronsese politiek. “Ik heb geen slechte herinneringen aan mijn politiek mandaat, het was allemaal behoorlijk plezant. Ik had ook een goed contact met de ambtenaren en het personeel in het stadhuis. Bij hen stond ik gekend als ‘de kussende schepen’. Van de werkvrouw tot de hoogste stadssecretaris, iedereen kreeg een zoen. Als iemand een nieuwe bril had of een ander kapsel, dan had ik het gezien en maakte ik tijd voor een babbel.”

Spijt heeft de ereschepen niet, op één uitzondering na. De periode tussen 2007 en 2012 moest Open Vld doorbrengen in de oppositie. “Dat was bijzonder bedroevend en niet evident. Je wilt je werk verderzetten , maar door politieke omstandigheden wordt je op non-actief gezet en kan je enkel een controlerende rol uitoefenen.” Na één legislatuur in de oppositie raakte Open Vld opnieuw in de meerderheid en werd Boudringhien opnieuw schepen, maar na de verkiezingen van dit jaar is de partij opnieuw naar de oppositie verwezen. Toch is dat niet de oorzaak van het afscheid van Boudringhien. “Ik heb me in het begin van mijn politieke carrière in mijn oren geknoopt dat ik niet wou eindigen zoals de oude rakkers van de liberale partij die tot hun zeventigste of tachtigste in de gemeenteraad bleven. Ik wou er op tijd mee stoppen en de jeugd een kans geven. Dat is de reden waarom ik aan het begin van deze legislatuur heb beslist om twee jaar van mijn schepenmandaat af te staan aan Tom Deputter. Ik heb daar geen moment spijt van gehad.”

Familie en Harmonie

De vrijgekomen tijd wil hij spenderen met zijn familie en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. “Mijn vrouw, dochter en kleinkinderen hebben me al veel moeten missen. Die tijd wil ik nu een beetje inhalen. Al zal er ook veel tijd gaan naar de Harmonie: die bestaat volgend jaar 225 jaar en daar zal ik als voorzitter ook veel mee bezig zijn.” Toch zal hij de politiek na al die jaren wel missen. “Ik lieg mezelf voor van niet, maar ik denk van wel.”